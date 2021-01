PSG : Pochettino obsédé par Paris, il a climatisé le Barça

Dans : PSG.

Après un an de congé sabbatique forcé, Mauricio Pochettino va reprendre du service à la tête du Paris Saint-Germain.

Viré par Tottenham en novembre 2019, l’entraîneur argentin de 48 ans est de retour aux affaires. Samedi midi, le PSG a officialisé la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle afin de succéder à Thomas Tuchel. Une nomination globalement bien accueillie par les supporters et par les anciens joueurs historiques du club parisien, à l’instar de Luis Fernandez. Pour le PSG, le timing était le bon afin de s’assurer la présence de Mauricio Pochettino sur son banc. En attendant davantage, Leonardo aurait pris le risque que l’Argentin se mette d’accord avec un autre club. Et selon le biographe de l’entraîneur argentin, Guillem Balague, les clubs intéressés ne manquaient pas.

L’AS Monaco ou encore Benfica lui ont soumis des offres officielles. Quant au FC Barcelone, l’intérêt était réel mais Pochettino ne s’est jamais imaginé en Catalogne. « Pendant son congé sabbatique forcé, Mauricio Pochettino s'est occupé à répondre - souvent - à un certain nombre de demandes de prétendants potentiels. Presque tous les postes vacants durant 12 derniers mois ont vu le nom de Mauricio Pochettino revenir dans la presse, mais parmi les vraies offres, il y avait Monaco et Benfica. Le Barça a bien parlé avec lui, mais aucune offre concrète n'a jamais été faite. Aucune n'aurait en fait été acceptée. Pochettino a dit non à Barcelone. Dès le début, l'évidence était pour lui de revenir dans l'élite du football. Pour ce faire, autant vouloir aller dans un club où il serait possible pour lui de construire pour l'avenir. À cet égard, le PSG fait parfaitement l'affaire » a expliqué le biographe de Mauricio Pochettino à RMC. Des propos qui renforceront la cote de popularité de l’ancien manager de Tottenham à Paris à l’approche des 8es de finale de la Ligue des Champion entre le PSG… et Barcelone.