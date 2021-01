Dans : PSG.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain est encore joueur dans l'âme et il participe à certains exercices avec ses joueurs. Mais Angel Di Maria l'a humilié, et Mauricio Pochettino s'en amuse.

Agé de 48 ans, Mauricio Pochettino est encore en forme, et l’ancien joueur du PSG ne rate pas une occasion de se mêler à quelques jeux avec son effectif au Camp des Loges. Et cette semaine, l’entraîneur argentin a notamment pris part à un toro, ce qui lui a valu de se prendre un petit pont signé de son compatriote, Angel Di Maria. Bien évidemment, cette séquence, filmée par le service de communication du Paris SG, a été relayée par Di Maria sur les réseaux sociaux, histoire de bien chambrer son entraîneur. Ce samedi, à la veille du match entre le PSG et Lorient, Mauricio Pochettino a été interrogé sur cette séquence à l’entraînement. Et le technicien argentin a été loin de s’offusquer de ce geste de son joueur, s’amusant même que cela fasse autant de buzz.

Pour Mauricio Pochettino, cette relation avec ses joueurs est essentielle. « C’est le risque du jeu. J’aime être impliqué. Après le petit pont, j’étais vraiment vraiment énervé (rire) Mais c’est le risque quand on veut jouer avec eux. Ils ont des qualités incroyables. Moi, j’ai 48 ans et parfois ma jambe ne bouge pas comme je le souhaiterais. C’est mon problème (sourire) C’était drôle, c’est important d’avoir ce type de contact avec les joueurs. Ils le savent. Nous sommes les coachs, ils sont les joueurs. C’est important de se respecter, d’avoir une bonne ambiance. Mais la prochaine fois, c’est sûr, je vais le tuer Di Maria », a lancé, en rigolant, Mauricio Pochettino, qui ne suspendra pas Angel Di Maria pour ce petit pont de gala.