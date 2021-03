PSG : Pochettino ferme les portes du Club Med

Dans : PSG.

Au mois de janvier, le PSG a pris une décision radicale en virant Thomas Tuchel et en nommant Mauricio Pochettino à sa place.

Depuis la prise de fonctions de l’entraîneur argentin, le Paris Saint-Germain a livré quelques prestations excellentes comme à Barcelone en Ligue des Champions ou sur la pelouse de Lyon dimanche soir (2-4). Mauricio Pochettino a aussi connu des sorties de route contre Nantes ou Monaco au Parc des Princes, ce qui rend son premier bilan assez mitigé. Cela étant, il est clair que les joueurs ont retrouvé une condition physique digne de ce nom selon Guy Lacombe, pour qui le contenu des entraînements de Mauricio Pochettino ne doit pas avoir grand-chose à voir avec ce que proposait Thomas Tuchel. Des critiques qui feront sans doute rire le coach allemand, toujours invaincu depuis sa nomination au poste d’entraîneur de Chelsea il y a un mois et demi.

« Ce qui m'a vraiment marqué c'est l'intensité que les Parisiens ont mise, la qualité du contre-pressing. Je crois que Pochettino est en train de bonifier la qualité de chaque joueur. Il a repositionné un petit peu un schéma clair aux yeux des joueurs. Après, je connais quand même la musique et je sais que c'est toujours un peu comme ça, parce que ce qu'ils faisaient avec Thomas Tuchel, ça n'était pas n'importe quoi non plus. Mais, effectivement, sur le plan physique, Pochettino fait travailler un peu plus les garçons. Paris a retrouvé du peps » a jugé l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain dans les colonnes du Parisien. Ce regain de forme du PSG sera à confirmer dans les prochaines semaines avec des échéances cruciales pour la fin de saison des coéquipiers de Neymar et de Kylian Mbappé. En effet, après la trêve internationale, le Paris Saint-Germain accueillera Lille en Ligue 1 avant d’enchaîner avec la double confrontation très attendue contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions.