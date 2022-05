Pochettino donne 5 minutes aux jeunes du PSG, c'est généreux

Dans : PSG.

Par Alexandre Chochois

Le week-end dernier, lors de la victoire du Paris Saint-Germain à Montpellier (0-4), trois Titis ont eu l'occasion de fouler la pelouse de la Mosson. Mauricio Pochettino semble enfin ouvert à l'idée de leur donner un peu de temps de jeu. Mais il est peut-être déjà trop tard.

Ils étaient cinq sur le banc au coup d'envoi. Cinq jeunes pépites du Paris Saint-Germain dans l'attente d'un maximum de temps de jeu offert par leur coach Mauricio Pochettino. Edouard Michut et Xavi Simons ont eu droit à une grosse vingtaine de minutes en suppléant Ander Herrera et Georginio Wijnaldum. Djeidi Gassama, lui, a pris la place d'Angel Di Maria à l'orée du temps additionnel. De leur côté, Eric Junior Dina-Ebimbe et Ismaël Gharbi n'ont pas pris part à la fête. Une gestion des jeunes joueurs qui fait débat au PSG. D'abord parce que la fuite des talents est loin d'être un phénomène nouveau au sein du club de la capitale. Ensuite parce que Paris est champion depuis la fin du mois dernier et qu'il pourrait davantage ouvrir son banc sur cette fin de saison dépourvue du moindre enjeu.

Pochettino frileux avec les jeunes, il se défend

En conférence de presse après Montpellier, Mauricio Pochettino s'est défendu sur le faible de temps de jeu accordé aux jeunes joueurs du Paris Saint-Germain. « C’est bien de leur donner la possibilité de jouer. C’est également important de clarifier le fait qu’ils devaient mériter de jouer. Ce n’est pas un cadeau qui leur est fait. Le PSG est une équipe incroyable, donc tu ne peux pas donner un cadeau à tous les jeunes du club. Sinon, il est possible de faire une erreur. Je crois que c’est possible de rendre les jeunes du club importants pour l’avenir en y allant pas à pas. C’est le plus important », a notamment expliqué le technicien argentin.

Tout en ajoutant : «Les jeunes doivent prouver et faire tomber certaines barrières afin d’obtenir des minutes. Je ne pense pas que cinq minutes offertes à un jeune de 17 ans représentent peu. Si c’est le cas pour vous, vous sous-estimez peut-être le fait de jouer dans un club comme le PSG. (...) C’est incroyable pour les jeunes de jouer cinq minutes avec les professionnels. La maturité et l’expérience qu’ils peuvent en tirer sont énormes. » Ce samedi, pour le compte de la 38e et ultime journée de L1, face au mal classé Metz au Parc des Princes, les Titis parisiens voudront à nouveau faire leurs preuves. Dans le cas contraire, ils imiteront peut-être leurs aînés Coman, Diaby, Nkunku, Kouassi et les autres en faisant leurs valises cet été. Désormais, pour les jeunes, cinq minutes de temps de jeu en fin de saison ne suffisent plus, malgré tout ce que cela représente aux yeux de Mauricio Pochettino.