PSG : Pochettino est génial, la piste Zidane oubliée ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis l’élimination du PSG contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino est un entraîneur très critiqué.

Les supporters du Paris Saint-Germain ainsi que les observateurs ne sont pas tendres avec Mauricio Pochettino, lequel n’a pas réussi à imposer son style dans la capitale française. Entraîneur à la mode en Premier League sur le banc de Tottenham, Mauricio Pochettino n’est plus que l’ombre de lui-même au PSG, comme ce fut le cas pour Thomas Tuchel et Unai Emery par le passé. A l’heure où les supporters souhaitent ardemment le départ de Mauricio Pochettino, l’Argentin reste cependant soutenu en interne. Une partie du vestiaire l’a lâché mais du côté de la direction, Mauricio Pochettino reste apprécié comme le rapporte à la surprise générale le média britannique The Athletic. Et si à la surprise générale, Mauricio Pochettino poursuivait l’aventure au PSG la saison prochaine ?

Pochettino lâché par les supporters mais soutenu en interne

Dites vous Xavi simons il était le le capitaine de Fati Gavi et Nico ils ont tous percé sauf lui. Pochettino et Leonardo vous êtes trop des assassins. pic.twitter.com/gVcwRM3o7j — DIABY SG ♥️💔💙🪄 (@s_diaby5) April 10, 2022

Ce n’est toujours pas la tendance, mais une source haut placée au Paris Saint-Germain a tenu à défendre Mauricio Pochettino. « Quand les joueurs perdent, c'est toujours la faute du président et de l’entraîneur. Pochettino est un gars fantastique qui y met tout son cœur » a soufflé ce dirigeant du PSG, dont les propos sont relayés par The Athletic. Pour l’heure, il reste improbable de voir Mauricio Pochettino continuer son aventure au Paris SG en dépit de se soutien important en interne. Mais à deux jours du Classique face à l’Olympique de Marseille en Ligue 1, l’ancien entraîneur de Southampton et de Tottenham appréciera de savoir qu’il reste soutenu par quelques dirigeants au sein du PSG. Ce n’est en tout cas pas du côté des supporters que Mauricio Pochettino devra se tourner pour trouver d’autres marques de soutien. Car de leur côté, les supporters du PSG -dans leur majorité- ont un avis définitif à ce sujet et ne veulent plus de Mauricio Pochettino sur le banc de Paris la saison prochaine…