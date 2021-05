PSG : Pochettino est déroutant, Conte contacté

Dans : PSG.

Bien qu’officiellement démentie, la rumeur d’un départ de Mauricio Pochettino force le PSG à prévoir un plan de secours.

Officiellement libre après son départ du Real Madrid jeudi matin, Zinedine Zidane fait fantasmer une partie des supporters du Paris Saint-Germain. Mais à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport et du Corriere dello Sport, c’est un entraîneur italien que le PSG a contacté en la personne d’Antonio Conte. A l’instar de Zinedine Zidane, l’ex-sélectionneur de la Squadra Italia est libre de tout contrat après avoir quitté l’Inter Milan sur un titre de champion. Son profil plaît au Real Madrid, qui voit en lui le successeur idéal de « Zizou ». Mais également au PSG, qui a avancé ses pions en établissant un premier contact avec Antonio Conte pour compenser un éventuel départ surprise de Mauricio Pochettino.

Il faut dire que jeudi, l’information d’un possible retour de l’entraîneur argentin à Tottenham a fait l’effet d’une bombe. Certains médias ont lancé la rumeur selon laquelle Mauricio Pochettino voudrait quitter le PSG, déçu par le mode de fonctionnement et l’organisation du club de la capitale. Une information prise très au sérieux dans la mesure où elle a été confirmée par TF1. Très vite, le Paris SG a ensuite dégainé un communiqué avec une interview de Mauricio Pochettino à l’appui pour éteindre l’incendie et éloigner les rumeurs. Mais le mal est fait puisque désormais, le PSG craint réellement un départ de son entraîneur argentin, raison pour laquelle Antonio Conte a été contacté. L’Italien fait pour l’instant office de plan de secours pour Paris. Mais nul doute que l’ex-entraîneur de l’Inter Milan et de Chelsea ne sera pas disponible bien longtemps après sa saison incroyable réalisée avec les Nerrazzuri. Assurément, la folle valse des entraîneurs européens n’a pas terminé de nous réserver son lot de surprises…