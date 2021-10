PSG : Pochettino doit démissionner, la colère gronde à Paris

Dans : PSG.

Le PSG a ramené le point du nul de son déplacement à Marseille, mais les matchs passent et Mauricio Pochettino a clairement du mal à trouver ses repères. Certains réclament désormais son départ.

Le Paris Saint-Germain est solidement installé aux commandes du championnat de Ligue 1, et file vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais c’est une évidence le PSG ne comble pas d’aise ses supporters. A l’exception de la victoire face à Manchester City, le club de la capitale ne montre rien de solide, et même un joueur comme Lionel Messi ne semble pas vraiment mis en valeur au sein d’un effectif encore renforcé pendant le dernier mercato. Plus globalement, ce PSG-là est ennuyeux, et ne domine pas son sujet, loin de là même. Après le nul concédé, ou arraché, au Vélodrome, Mauricio Pochettino a expliqué qu’il voyait des progrès dans le jeu de son équipe. Une déclaration qui a fait hurler de rage certains supporters du Paris SG, et même ceux qui suivent au quotidien la vie du leader actuel de la Ligue 1. Membre du collectif Paris United et du Club des 5, éducateur et auteur du livre « Le hors-jeu du football français », Yacine Hamened a dit tout le mal qu’il pensait de l’ancien entraîneur de Tottenham arrivé sur le banc du PSG en janvier dernier après le limogeage de Thomas Tuchel.

Lors du débrief d’OM-PSG sur la chaîne Youtube, Yacine Hamened a tapé très fort sur le technicien du Paris Saint-Germain.

« Mauricio Pochettino fait des changements, car il n’a pas le choix, mais on n’en attend rien (…) Il a fait son cinéma en conférence de presse en disant « oui c’est un match important, on connaît la rivalité, etc », mais là on a vu un PSG qui jouait un match important pour ses supporters ? Il faut arrêter de se moquer de nous sérieusement, on voit les matchs, il faut qu’il arrête de nous prendre pour des débiles. On n’est plus à l’époque de la radio, les matchs sont tous diffusés, on ne peut plus nous faire croire des trucs et nous raconter des conneries, il nous prend pour des cons. Ça me fatigue (…) On m’explique que c’est pareil qu’avec Tuchel et Emery, qu’il ne fait pas les choix, que c’est politique, mais alors que l’on ne se casse pas la tête à donner 9 millions d’euros par an à un mec qui ne fais pas de choix. Mettez un mec au chômage et pour 2.500 euros par mois, il vous fera la même équipe avec les quatre joueurs devant. Moi je ne sais toujours pas si cette équipe veut presser ou pas, veut subir, on a acheté des latéraux offensifs et on les utilise comme des centraux qui n’ont pas le droit de monter (…) Lionel Messi cela fait un siècle qui ne joue plus à droite et bien au PSG il joue à droite, car un mec a décidé que finalement à 34 ans c’était son poste. Pourquoi pas (…) Son coaching est catastrophique, et en plus après le match contre l’OM il vient nous expliquer qu’il y a des progrès. Ça confirme qu’il ne regarde pas le match, je ne sais pas ce qu’il fait à la place (…) On ne m’enlèvera pas de la tête qu’il voulait partir cet été, et qu’il se fout du monde (…) Qu’il aille au bout de ses idées et qu’il fasse des choix, si l’équipe devient bonne il ne sera pas viré (…) Ils sont tous accros à l’argent et ils s’assoient sur leur principe, car ce sont des petites personnes. Ils peuvent démissionner, quand tu as gagné 9 millions d’euros par an tu peux démissionner, des gens le font avec des salaires à 2.000 euros (…) Si ce n’est pas la faute au coach, alors cela veut dire qu’il ne sert à rien », a lancé un Yacine Hamened, ulcéré par le travail de Mauricio Pochettino.

Le membre de Paris United n'est pas le seul à s'interroger sur l'aptitude de l'Argentin à mener cette équipe du PSG, même si cela est dit dans des termes moins virulents. « Quand tu as quatre joueurs offensifs et que tu ne peux en citer aucun dans les meilleurs, c'est un problème. Ils ont fait un festival d'erreurs techniques, ils sont incapables de se positionner correctement. Non seulement ce 4-2-4 n'est pas une option valide, mais avec ce style de latéraux, ça l'est encore moins », constate par exemple Daniel Riolo, tandis que Dave Appadoo est lui aussi très critique contre le coach du PSG : « Pochettino est arrivé il y a dix mois, et elle est où la progression du PSG dans le jeu ? A quel moment on peut dire ce qu’il met en place ? Pour certains ça ne met pas beaucoup de temps, regardez Thomas Tuchel ça a été assez rapide. On peut comparer, c’est le même timing (...) Là ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois aussi que ton équipe a été renforcée, et plus le temps passe, plus le PSG joue mal. »