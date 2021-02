PSG : Pochettino climatise l'affaire Lionel Messi

Dans : PSG.

A la veille d'OM-PSG, Mauricio Pochettino a été interrogé sur la polémique initiée par le FC Barcelone concernant l'intérêt de Paris pour Lionel Messi. Le coach argentin a calmé le jeu.

Ces derniers jours, des voix se sont élevées du côté du Barça au sujet des propos tenus notamment par Leonardo ou Angel Di Maria sur la possible venue de Lionel Messi au PSG la saison prochaine lorsque le sextuple Ballon d’Or sera libre. Joan Laporta, favori dans la course à la présidence du FC Barcelone, et Ronald Koeman, actuel entraîneur du club catalan, ont fait savoir qu’ils étaient scandalisés par ces déclarations récurrentes en provenance du PSG, alors que le Barça et Paris vont se croiser en Ligue des champions. Du côté des médias espagnols, on tente de gonfler tout cela histoire de s’offrir un petit supplément d’âme avant les retrouvailles entre deux clubs dont les dirigeants ne sont pas les meilleurs amis du monde depuis le départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain en 2011.

Du côté du PSG, on a compris que cette manoeuvre n’était pas anodine, le problème de Lionel Messi étant avec le Barça et pas avec Paris. Mais ce samedi, Mauricio Pochettino a bien évidemment été interrogé sur ce sujet, et l’ancien coach de Tottenham a tenu à faire retomber la pression sur ce dossier Lionel Messi, histoire de ne pas envenimer un peu plus les choses. « Nous avons un grand respect pour tous nos adversaires et les autres clubs, et donc le FC Barcelone. Il reste dix jours avant de jouer le Barça et nous nous concentrons sur la Ligue 1. Nous avons un immense respect pour une institution comme le Barça. Aujourd'hui nous sommes concentrés sur le match contre l'OM, ensuite la Coupe de France à Caen, Barcelone viendra après. On essaye pas d'envoyer des messages pour Messi et de chauffer le match. On reste concentrés sur nos performances à venir », a lancé Mauricio Pochettino, qui est bien décidé à ne pas nourrir les tabloïds barcelonais, conscient qu’est l’entraineur du PSG que le cas Messi est très sensible.