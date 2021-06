PSG : Plus méritant que les stars, Sarabia dénonce

Dans : PSG.

Victime de la rude concurrence au Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia doit se contenter d’un temps de jeu limité. Pourtant, le milieu offensif se sent parfois plus méritant que les stars titularisées.

A son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2019, Pablo Sarabia savait où il mettait les pieds. Avec des concurrents comme Kylian Mbappé, Neymar ou encore Angel Di Maria, le milieu offensif se doutait que son temps de jeu serait inférieur à celui obtenu au FC Séville. C’est pourquoi Pablo Sarabia accepte son statut de remplaçant. D’autant que sa saison a été marquée par des coups durs.

« C'est compliqué, mais également bon pour la concurrence, nous avons une grande équipe, a confié l’Espagnol au journal El Pais. J’ai rejoint Paris et la première année s'est très bien passée, j'ai contribué avec des buts (14) et des passes décisives (8), sachant qu'il est difficile, peu importe l’attaquant, d'avoir des minutes de jeu, mais j’ai réussi à en avoir. Cette année a été plus compliquée à cause de mes trois blessures et du Covid, que j’ai mal vécu parce que cela a affecté ma capacité de travail, mais finalement, j'ai eu des minutes de jeu et j'ai marqué des buts. »

Sarabia tient le coup

Puis le Parisien en a dit un peu plus lorsque le quotidien a souligné le statut d’intouchable offert aux trois stars précédemment citées. « Mentalement, il faut être très fort, a reconnu Pablo Sarabia. Il y a des moments où l’on a l'impression de pouvoir jouer un peu plus, mais un footballeur doit se préparer à cela. En football, le mental compte pour 60 % quand on veut être meilleur chaque jour et être fort dans les moments difficiles, par lesquels nous passons tous. » Malgré le calibre de ses coéquipiers, l'international espagnol s'attendait peut-être à une concurrence plus saine.