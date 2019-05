PSG : « Plus de responsabilités », Zidane répond à Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Kylian Mbappé a donné un coup de boost dont l’Espagne n’avait pas besoin au sujet de son avenir, quand il a déclaré à la surprise générale qu’il voulait « plus de responsabilités », et que ce serait au PSG ou ailleurs. De quoi l’envoyer au Real Madrid, club considéré comme le principal candidat pour une éventuelle arrivée, plus dans les années que dans les semaines à venir. La saison est terminée, les déclarations officielles sur le sujet seront donc rares, mais présent à Bordeaux ce lundi soir pour un « match des Légendes » à but caritatif, Zinedine Zidane a été interrogé de manière très détendue sur cette fameuse phrase de Kylian Mbappé. Alors forcément, l’entraineur du Real Madrid a été questionné sur un éventuel malaise pour l’attaquant français au PSG.

« Si je trouve Mbappé bien à Paris ? Il est très bien là où il est. Si je serais prêt à lui donner plus de responsabilités ? (il hésite avant de s’en aller) Messieurs-dames... », a livré dans un grand sourire un « ZZ » qui ne veut pas alimenter les rumeurs de transferts. La presse espagnole n’a de toute façon pas besoin de cela pour envoyer régulièrement le champion du monde vers le Real Madrid.