PSG : Plombé par une blessure mystère, il flippe pour sa place

Deux mois. Cela fait maintenant deux mois que Thomas Tuchel doit composer sans Thilo Kehrer, capable d’évoluer aussi bien en défense centrale que sur le flanc droit. Victime d’une rupture de l’aponévrose, l’ancien joueur de Schalke 04 est encore loin d’un retour à la compétition. Et pour cause, selon les informations de L’Equipe, sa lésion, « rare chez les footballeurs, est intervenue dans des circonstances difficiles à saisir, le joueur expliquant n’avoir pas subi de coup ou effectué de mauvaise réception mais avoir tout à coup eu la sensation que la pelouse était dure sous ses crampons ».

Il y a environ 15 jours, l’international allemand a ainsi été faire un bilan au centre médical Aspire. Malheureusement pour le joueur et pour Paris, aucun spécialiste consulté n’a trouvé de remède miracle à cette blessure, qui nécessite des semaines voire des mois de repos. Ainsi, Thilo Kehrer passe ses journées en soins, et réalise quelques exercices peu éprouvants. Mais les mois passent, et le joueur se dit inquiet en interne pour sa place dans l’équipe. Car pendant ce temps, Thomas Meunier réalise globalement de belles performances. Et prochainement, le jeune Colin Dagba, également blessé, va revenir à la compétition. Autant de mauvaises nouvelles pour un Kehrer toujours scotché au strapontin de l’infirmerie…