PSG : Platini adore Mbappé, mais refuse les dangereuses comparaisons

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

Déjà auteur de 10 buts en Ligue 1, Kylian Mbappé n’en finit plus d’impressionner. Les semaines passent et les témoignages d’admiration se multiplient. Interrogé par RMC Sport sur le joueur qui lui faisait la plus grosse impression ces dernières semaines, Michel Platini n’a pas hésité en citant le nom du natif de Bondy. Même si l’ancien capitaine de l’Equipe de France refuse les comparaisons avec Pelé, par exemple. Jurisprudence Gourcuff…

« Le joueur qui m’impressionne le plus ? Il y a un petit jeune avec des jambes de feu qui est sorti de Monaco il y a deux ans, Mbappé... Il est impressionnant. Contre Marseille dimanche, il a pris la défense de vitesse, il a mis le but tout seul. La comparaison avec Pelé ? Je ne vois pas de similitude. Pelé, il a trois Coupes du monde. Il y a quelques années, il y a eu le petit Gourcuff qu'on comparait à Zidane. Cela a un peu capoté. Pour Mbappé, on jugera dans dix ans » a lâché le triple Ballon d’Or, totalement sous le charme devant les performances de l’international français. Un compliment qui devrait faire très plaisir au principal intéressé, sortant de la bouche d’un grand monsieur comme Michel Platini…