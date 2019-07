PSG : Pierre Ménès voit Neymar rester à Paris... pour l'argent

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis le début des annonces qui envoient Neymar de retour au FC Barcelone, Pierre Ménès ne cache pas une seconde le fait qu’il ne croit pas du tout à un départ de la star brésilienne du PSG. Même quand la tendance s’inverse ces dernières semaines, et que Nasser Al-Khelaïfi dénonce les mauvais comportements des stars de son effectif, le consultant de Canal+ persiste dans son idée. Et ce ne sont pas les dernières rumeurs faisant état d’une possible négociation dans les prochains jours pour la vente du Brésilien qui vont perturber le spécialiste.

« Je n’ai pas changé d’avis. Parmi les nombreuses rumeurs ou bruits de chiottes, on a entendu que le PSG demandait 300 ME. Si c’est vraiment le cas, ils ne les auront pas. Quelqu’un a entendu Neymar et le PSG dire quelque chose ? Neymar a en ce moment d’autres choses à faire que de s’intéresser à son transfert, comme son histoire de viol présumé. Après, s’il part du PSG ce sera contre un gros chèque, Paris pourra peut-être se positionner pour Griezmann à la place. Quand on parle d’un retour à Barcelone, on parle d’une grosse baisse de salaire. Je ne le vois pas faire une croix sur 10 ME. Il a peut-être envie de quitter le PSG, mais pas de perdre des millions d’euros par an », a livré sur Canal+ un Pierre Ménès persuadé que Neymar peut rester à Paris en raison de l’appât du gain. Même si le Qatar est bien lié à Neymar pour un contrat de sponsoring personnalisé jusqu’à la Coupe du monde 2022, le Brésilien a largement les moyens de faire quelques concessions s’il souhaite vraiment le club de la capitale française. Et a priori, ce devra être le cas s’il veut avoir gain de cause.