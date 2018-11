PSG : Pierre Ménès voit Cavani jouer à Naples ou partir de Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain jouera à Naples un match décisif pour son avenir immédiat en Ligue des champions, puisqu'une défaite en Italie marquera probablement la fin de l'aventure du PSG en C1 cette saison et son passage en Europa League. Pour cette rencontre, Edinson Cavani, forfait de dernière minute contre Lille, devrait faire son retour dans le groupe de Thomas Tuchel et peut-être même dans le onze de départ. Si ce n'est pas le cas, alors Pierre Ménès estime qu'El Matador n'aura probablement pas d'autre choix que de quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato.

Pour le consultant de Canal+, les choses sont claires. « Le PSG a bien préparé le match de Naples, avec une défense cohérente. Je ne sais pas si Kehrer, qui me paraît être le maillon faible dans cette position, sera remplacé par Kimpembe, qui manque de compétition et de confiance depuis quelque temps. Quid de Cavani aussi ? Sera-t-il en état de jouer et Tuchel ne préférera-t-il pas jouer avec Neymar et Mbappé pour profiter des situations de contre qui s'offriront aux Parisiens ? Si Cavani est apte à jouer et qu'il n'est pas sur le terrain, Cavani sera certainement perdu pour toujours pour le PSG. C'est ça être l'entraîneur du PSG, ce n'est pas juste gronder des joueurs en retard à la collation, c'est aussi faire de vrais choix dans les vrais matchs », a prévenu Pierre Ménès.