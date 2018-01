PSG : Pierre Ménès version Merci Qui Cavani ? Merci Mbappé et Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1.

Interrogé sur le nouveau record d'Edinson Cavani au Paris Saint-Germain, Pierre Ménès a tenu à souligner l'importance... de Neymar et de Kylian Mbappé.

En ouvrant le chemin de la victoire au club de la capitale française face à Montpellier samedi dès la 11e minute de jeu (4-0), Edinson Cavani est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Désormais roi dans son royaume avec 157 buts inscrits en 229 matchs sous le maillot francilien, soit une unité devant l'ancien recordman Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant de 30 ans est donc une véritable machine à marquer depuis son arrivée à Paris en 2013. Mais encore plus cette saison. Aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé, avec qui il forme la fameuse MCN, l'international uruguayen a déjà marqué 21 buts en championnat. Ce qui n'est pas anodin d'après Pierre Ménès.

« Je pense que c’est une question de goût personnel. Moi, je préférerais toujours le style et la technique d’Ibrahimovic à l’abnégation, à la combativité de Cavani. Pour l’instant, toutes les saisons où Ibrahimovic était au PSG, il a été champion. Pour l’instant Cavani, sans Ibra ne l’a pas été. Ce sera le cas dans trois mois. Ce sont deux joueurs très très différents et moi je persiste à dire que si Cavani est plus efficace devant le but cette saison, c’est parce qu’il y a Neymar et Mbappé qui font qu’il court moins, qu’il est obligé de moins se disperser. Alors que l’année dernière c’était la seule target de Ligue 1. Certes, il a mis 49 buts, mais il y avait que lui qui marquait. Là, y a Mbappé qui marque, Angel Di Maria qui marque, et Neymar qui est à 17 buts en 16 matchs. C’est un peu redistribué, mais il marque toujours autant », a lancé, sur le Canal Football Club, Ménès, qui n'est pas tendre avec Cavani, surtout en le comparant encore et toujours avec Zlatan Ibrahimovic.