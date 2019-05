PSG : Pierre Ménès valide à 100 % le coup de sang de Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Plus d’une semaine plus tard, la sortie de Kylian Mbappé lors de la cérémonie des Trophées UNFP fait encore réagir.

Il faut dire que ce soir-là, le natif de Paris avait lâché une bombe en confiant publiquement qu’il souhaitait avoir plus de responsabilités, « au PSG ou ailleurs ». Une déclaration qui a sonné comme une menace chez certains supporters, mais que Pierre Ménès comprend totalement. En effet, le journaliste de Canal Plus estime qu’il est finalement assez logique que l’international français ait la volonté d’être considéré comme un leader. Et cela même quand Neymar et Cavani ne sont pas blessés. Il s’explique…

« Mbappé, il ne veut en aucun cas revivre ce qui s’est passé contre Manchester United en Ligue des Champions. Il a joué quand même trois mois sans Neymar et Cavani. Je crois ce qu’il ne veut plus entendre, « on a besoin de toi, il faut que tu sauves l’équipe » quand il est seul, et quand les autres reviennent, lui dire tu as le temps, tu as 20 ans. Il faut savoir. Ou c’est un joueur majeur ou il a 20 ans. Ça ne peut pas être les deux » a confié Pierre Ménès, montant ainsi au créneau pour défendre la prise de position de Kylian Mbappé. A n’en pas douter, ce dernier appréciera.