PSG : Pierre Ménès témoin d'une soirée « épouvantable »

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a perdu gros dimanche soir contre l'Olympique Lyonnais, sans même parler de Neymar. Pierre Ménès est sidéré par la copie rendue par le PSG.

C’était le sommet de cette journée de Ligue 1 et c’est peu dire que le match PSG-OL était attendu car cette saison le club de la capitale n’est pas dominateur en Championnat. Mais par rapport à ce que l’on avait vu ces dernières semaines, si l’Olympique Lyonnais a tenu son rang en secouant l’équipe de Thomas Tuchel, du côté du Paris Saint-Germain on n’était pas loin du néant. Et si l’on ajoute la blessure de Neymar, suite à un attentat signé Thiago Mendes, la soirée a été cataclysmique pour le PSG. Du côté de Pierre Ménès, on est sidéré de la copie rendue par le champion de France en titre, et sur son blog le consultant de Canal+ a bien du mal à comprendre comment Paris a ainsi raté un tel rendez-vous en Ligue 1.

Pour Pierre Ménès, tout a été raté du début à la fin pour le Paris Saint-Germain contre l’Olympique Lyonnais. « Tu joues un match importantissime contre Lyon au Parc et tu te prives de Mbappé d’entrée, pour finalement le faire entrer à une demi-heure de la fin. S’il pouvait jouer une demi-heure, il pouvait débuter. D’autant que mercredi, Paris joue Lorient. Bref, je n’ai compris ni les choix, ni la tactique ni le coaching de Tuchel, qui pour moi a eu tout faux du début à la fin. Cela n’ôte rien à l’excellente première période de l’OL, qui a considérablement gêné le milieu et la défense du PSG avec un pressing intelligent et une utilisation parfaite de la balle (...) Paris n’avait pas d’arguments offensifs. On a eu droit à un mauvais Neymar, un Di Maria inexistant, un Kean qui a fait ce qu’il a pu et un Mbappé qui a trop peu joué. Les faits sont là : c’est la 4e défaite du PSG, qui se retrouve donc 3e du championnat après 14 journées et va devoir cravacher. Reste à connaître l’importance de la blessure de Neymar. S’il y a fracture, ce sera foutu pour la Ligue des Champions. C’est donc une soirée épouvantable pour Paris et une très belle pour Lyon. Et pour le suspense », fait remarquer le consultant de Canal+, qui a bien du mal à comprendre comment tout cela a pu tourner aussi mal pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes.