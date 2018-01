PSG : Pierre Ménès soutient Jean-Michel Aulas dans ce dur combat !

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Jean-Michel Aulas l'avait confié récemment, il faut que les joueurs les plus spectaculaires soient mieux protégés par les arbitres, le président de l'Olympique Lyonnais plaidant la cause de Nabil Fekir. Ce dimanche, Pierre Ménès soutient le patron de l'OL en évoquant lui le cas de Neymar. Car pour le consultant de Canal+, trop c'est trop et le joueur brésilien mérite un traitement moins musclé.

« Encore une fois, on a parlé de Neymar. Mukiélé l'a agressé à plusieurs reprises en début de match. Seulement, le Brésilien a un sale caractère et ce n'est pas nouveau puisqu'il l'avait déjà à Santos et au Barça. Quand il prend des coups, il en rajoute, il provoque et il s'énerve. Mais il y a encore eu huit fautes sifflées sur lui dans le match et le premier carton jaune est arrivé au septième coup de sifflet. Alors je suis tout à fait d'accord, les défenseurs n'ont aucune raison de le regarder et de le laisser jouer. Qu'il soit pris de très près à tous les matchs, ça ne me pose pas de problème. Mais ce que je veux, c'est que les adversaires qui ont un jeu particulièrement dur sur Neymar soient sanctionnés. En France, il faut bien se rendre compte qu'on a un problème avec les dribbleurs. Jean-Michel Aulas s'est plaint du traitement réservé à Fekir et il a été traité de pleureuse. Je suis désolé mais il a raison (...) Il ne s'agit pas de surprotéger les dribbleurs mais de mieux sanctionner les fautifs », explique, sur son blog, Pierre Ménès.