PSG : Tuchel a perdu Neymar, attention danger !

L'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a reconnu samedi que ses joueurs étaient indéfendables après le nul contre Bordeaux. Et Neymar n'échappe pas aux critiques.

Pour la première fois, Thomas Tuchel n’a pas protégé son équipe après le nul contre les Girondins, le technicien du PSG avouant même ne pas comprendre ce que ses jouaient avaient fait avant la pause. Et Thomas Tuchel de même craindre une grosse désillusion contre Manchester United si Neymar et ses coéquipiers rendent le même genre de copie. Cela commence à faire beaucoup du côté du Paris Sain-Germai où l’ancien coach de Dortmund est de plus en plus contesté tant il semble incapable de mettre en plus une vraie équipe. Sur RMC, Frédéric Piquionne s’inquiète pour le PSG, et il estime que c’est à Nasser Al-Khelaifi et Leonardo de serrer la vis à tout le monde, et surtout à Neymar.

« Tuchel peut crier, mais ça va juste résonner dans le vestiaire et c’est tout. Cela ne va pas toucher les joueurs. Il va crier dans le vent. Vous pensez vraiment que Neymar et Mbappé vont mal le prendre et regardez leurs pompes quand Tuchel va crier ? Non même pas (...) Le problème c’est l’état d’esprits des mecs. Neymar était insupportable en seconde période, le coach n’en peut plus et il ne lui dit plus rien. Mais si plus haut, il n’y a personne pour lui dire d’arrêter ses conneries, et fait nous gagner des matchs, ce sera difficile pour le PSG. Aujourd’hui je pense que beaucoup de supporters parisiens souhaitent le départ de Neymar », a confié, sur RMC, l’ancien attaquant, qui estime que tout n'est pas perdu si les dirigeants du Paris Saint-Germain tapent enfin du poing sur la table.