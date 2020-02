PSG : Pierre Ménès se moque gentiment de la défense de Paris

Dans : PSG.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé, non sans trembler en fin de match, face à une vaillante équipe du FC Nantes à La Beaujoire (1-2).

Après 1h10 très maîtrisée, le PSG a affiché quelques signes de fébrilité en défense. Titulaires en raison des absences cumulées de Thiago Silva, d’Abdou Diallo et de Marquinhos, Thilo Kehrer et Presnel Kimpembe n’ont pas livré le meilleur match de leur carrière. Rien de grave pour Pierre Ménès puisque sur son blog, le journaliste de Canal + a rappelé que fort heureusement, l’Allemand et le Français ne devraient pas, sauf cataclysme, composer la défense du Paris Saint-Germain à Dortmund le 18 février prochain en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

« Le PSG qui avait auparavant raté à plusieurs reprises le but du KO par manque de réalisme, a subi en fin de match les assauts nantais qui ont eu trois énormes occasions d’égaliser, deux vendangées par l’attaquant belge Emond et une autre par l’excellent Simon qui a perdu son duel avec Navas. Le gardien costaricien a clairement sauvé un PSG pas très serein dans les dernières minutes. En même temps, il y a peu de chances qu’on voit une charnière Kimpembé-Kehrer à Dortmund. Bref, à l’arrivée ce match restera une péripétie pour la formation de Tuchel qui n’a aucune blessure à déplorer et cinq jours devant elle avant de recevoir Lyon au Parc » a indiqué le journaliste, pour qui ce match est assez pauvre en enseignements. Si ce n’est que la défense composée de Thilo Kehrer et de Presnel Kimpembe n’offre pas toutes les garanties, comme le but nantais inscrit par Moses Simon l’a rappelé.