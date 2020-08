PSG : Pierre Ménès dévoile pourquoi Paris va être critiqué

Dans : PSG.

Le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions et Pierre Ménès avoue s'être régalé devant le spectacle offert, mais il sait ce que l'on va dire sur Paris.

Le PSG n’a pas fait trembler ses supporters mardi soir en demi-finale de la Ligue des champions, le club de la capitale imposant rapidement son jeu et mettant sous l’éteignoir une formation allemande incapable de se sortir du pressing parisien. Pour Pierre Ménès, ce qu’a fait le Paris Saint-Germain est énorme, avec en plus le bonheur de voir des joueurs comme Angel Di Maria et Neymar au sommet de leur art. Mais le consultant de Canal+ le sait, dès qu’il s’agit du PSG, l’unanimité n’est jamais là, le champion de France étant toujours ramené à son statut de superpuissance financière du football européen. Et cela même si Manchester City, le Real Madrid ou bien le FC Barcelone, déjà éliminés, ne sont pas non plus des clubs pauvres. Pour Pierre Ménès, il est dommage que les performances du Paris SG soient ainsi dévaluées alors que Mbappé et ses coéquipiers ont réellement frappé fort et régalé.

« Mardi soir, Paris a livré son meilleur match depuis la reprise. De très loin et à tous les niveaux : technique, physique et mental. Maintenant, il est évident que dès demain on va entendre et lire que Leipzig, qui était si fort et devait marcher sur le ventre du PSG, n’était en fait qu’une bouse. Mais bon, c’est le lot habituel des commentaires d’après-match sur le PSG. Quand Paris perd, c’est un scandale et quand il gagne, c’est que l’adversaire était nul. Je grossis le trait, c’est réducteur, mais il y a un peu de ça quand même », regrette, sur son blog, Pierre Ménès, qui n'est pas loin de penser que la qualification du Paris Saint-Germain ne fait pas le bonheur de tous les amateurs de football en France.