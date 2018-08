PSG : Pierre Ménès réclame Nsoki, il doit être titulaire au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Très performant lors des matchs de préparation du Paris Saint-Germain, Stanley Nsoki a réalisé une belle entrée contre Angers, samedi. En l’absence d’une recrue au poste de latéral gauche, il pourrait vite devenir un premier choix pour Thomas Tuchel malgré sa situation contractuelle compliquée. C’est tout du moins ce que pense Pierre Ménès, pour qui le jeune défenseur de 19 ans mérite plus de temps de jeu dans la capitale française.

« Sans manquer de respect à Angers, Thomas Tuchel s'est permis de tenter le 3-4-3 parce que c'était le SCO en face. Il savait qu'il y avait des risques, mais il savait aussi qu'en repassant à quatre à la mi-temps, ça suffirait pour gagner. Angel Di Maria n'était pas à sa place, il n'aime pas défendre et ça se voit, il était trop bas. Bon lors du trophée des Champions, bon lors de la première journée, Nsoki a été très bon contre Angers, il est peut-être temps de se poser des questions et de lui laisser sa chance » a lancé le journaliste de Canal Plus. Reste que du côté du PSG, on aimerait sans doute que Stanley Nsoki signe son premier contrat professionnel avec de le lancer définitivement dans le grand bain. Car le joueur est pour l’instant sous contrat stagiaire et a fait l’objet d’une offre de 5ME de l’Olympique de Marseille.