PSG : Pierre Ménès prévient Emery, ça va péter dans le vestiaire !

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Sans surprise, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery n’échappe pas aux critiques après la défaite contre le Real Madrid (3-1) en Ligue des Champions mercredi.

En cause, certains choix forts que l'on n'attendait pas dans un rendez-vous aussi important, et qui risquent de provoquer des tensions dans le vestiaire d’ici la fin de la saison. On pense évidemment à la titularisation de Presnel Kimpembe à la place du capitaine Thiago Silva, soutenu par ses compatriotes brésiliens dont Neymar. Sans oublier le cas Angel Di Maria, en grande forme mais resté sur le banc à Santiago Bernabeu. D’après Pierre Ménès, ces décisions risquent de fragiliser la position d’Emery.

« Au coup d’envoi, l’entraîneur basque avait choisi d’aligner Presnel Kimpembe à la place de Thiago Silva en défense centrale. Pourquoi pas ? Mais quel manque de respect de sa part vis-à-vis de son capitaine, alors que, quelques jours plus tôt, il disait de lui qu’il était le meilleur défenseur du monde, s’est étonné le chroniqueur de CNEWS Matin. Qu’il ait pensé à Kimpembe pour cette rencontre, ce n’est pas aberrant, mais ça se prépare, aussi bien au niveau du jeune international français que du Brésilien. Car, compte tenu du résultat, comment Thiago Silva va maintenant regarder Emery dans le vestiaire ? »

Les précédents Ben Arfa et Lucas

« Mais ce n’est pas la première fois que l’ancien coach de Séville manque de respect à des joueurs de son effectif, a rappelé le consultant. Tant que c’était Ben Arfa ou Lucas, on trouvait des raisons pour, plus ou moins, l’admettre. Mais avec Thiago Silva, Angel Di Maria, qui n’est même pas rentré dans ce match, ce qui est quand même hallucinant au regard de ses prestations depuis le début de l’année, et Thiago Motta, qui, en passant, était absent à Barcelone, à Munich et à Madrid, c’est beaucoup plus fâcheux. Le vestiaire parisien risque de devenir une poudrière, et les règlements de compte pourraient rapidement faire surface. » Pas l’idéal avant le match retour du 6 mars.