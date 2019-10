PSG : Pierre Ménès premier client de la Boucherie Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec Kylian Mbappé et Angel Di Maria, le Paris Saint-Germain a fait parler la poudre mardi soir en Ligue des champions. Et avec le retour de Neymar dans quelques semaines, Pierre Ménès sent qu'offensivement le PSG va faire des dégâts.

Dans une vidéo pour Yahoo, Pierre Ménès est revenu ce mercredi sur le carton du PSG à Bruges, le consultant évoquant notamment certaines critiques qui tombent sur Kylian Mbappé, auteur d’un triplé à qui certains reprochent d’avoir pris la grosse tête suite à quelques déclarations. Pour Pierre Ménès, l’attaquant français du Paris Saint-Germain est un joueur tellement exceptionnel qu’il n’y a rien à lui reprocher, Kylian Mbappé ayant le courage d’assumer ses ambitions. Et évoquant l’attaquant du Paris SG une fois que Neymar sera remis de sa blessure, le journaliste sent que cela peut tourner au massacre pour les adversaires du club de la capitale.

« Christophe Dugarry a déjà commencé sur RMC à critiquer les déclarations de Kylian Mbappé, mais il faut bien prendre Kylian Mbappé comme il est, c’est un monstre. C’est un monstre d’égo, mais c’est surtout un monstre d’ambition. Le gamin veut marquer l’histoire du foot. Il veut marquer des buts déjà et il veut surtout marquer des esprits et contre Bruges il a tout fait (…) Sa blessure c’est du passé, maintenant il va reprendre sa place et le rythme effarant qu’il avait l’année dernière. J’ai l’impression que tout le monde a oublié qu’il avait marqué 33 buts en 29 matchs l’année dernière, dont 24 en position d’avant-centre (…) J’ai hâte de voir Neymar avec Mbappé et Di Maria, ça peut être une boucherie », prévient un Pierre Ménès, qui voit un Paris Saint-Germain monstrueux sur le plan offensif, même si forcément cela ne préjuge en rien du parcours européen du PSG.