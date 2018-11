PSG : Pierre Ménès pas loin de crier au complot arbitral anti-PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

S'il n'y a rien à dire sur le penalty accordé à Naples mardi soir face au PSG, la double lame de Thiago Silva et Gianluigi Buffon sur Callejon étant maladroite. C'est une évidence l'arbitre a également privé le Paris Saint-Germain d'un penalty évident suite à une faute sur Bernat en pleine surface juste sous les yeux de M.Kuipers, qui a fermement fait signe au joueur parisien qu'il n'y avait rien. Et forcément, cela a fait remonter les rancoeurs face à certains décisions arbitrales de ces dernières saisons souvent contre le Paris SG. Pour Pierre Ménès, il est évident qu'on peut se poser des questions sur la manière dont le PSG est arbitré en Ligue des champions.

Et sur son blog, le consultant de Canal+ n'hésite pas à lancer le débat. « Si j'ai un coup de gueule à pousser, il concerne naturellement le penalty non sifflé sur Bernat. On va encore me taxer d'être pro parisien mais Paris se fait régulièrement enfler en Ligue des Champions et ce n'est pas normal. Tout le monde se souvient de Barcelone, de Madrid, du match aller contre Naples où le but de Mertens n'est pas valable parce qu'il pousse Marquinhos des deux mains... Là, le penalty est évident et l'arbitre est à 15 mètres ! Clairement on peut commencer à se poser des questions sur l'arbitrage européen qui est régulièrement en défaveur du club parisien », fait remarquer Pierre Ménès, qui n'est pas le seul à se demander cela.