PSG ‍: Pierre Ménès ne sera pas le speaker du Parc des Princes

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La rumeur a circulé sur les réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain, qui n'a pas trouvé le successeur idéal à Michel Montana, aurait décidé de confier le rôle de speaker du Parc des Princes à Pierre Ménès. Ce dernier répond à ces bruits.

Quelques années après son départ de Canal+, Pierre Ménès a décidé de s’exprimer régulièrement sur l’actualité du football via sa chaîne Youtube. Dans son style toujours aussi efficace, l’ancien consultant de la chaîne cryptée, qui a souvent répété qu’il était désormais « boycotté » par les médias, a notamment pour spécialité de répondre aux questions des internautes depuis son canapé. Et cette fois, c’est sur une rumeur circulant sur les réseaux sociaux et qui prétend que le Paris Saint-Germain fera appel à lui pour devenir la voix du Parc des Princes, que Pierre Ménès a décidé de répondre afin de calmer le jeu et éteindre définitivement ce bruit de couloir dont il confirme qu'il est sans aucun fondement. Et pour cause, l'ancienne vedette du Canal Football Club ne veut pas revenir dans la capitale.

Pierre Ménès ne souhaite pas revenir à Paris

Installé dans l'Ouest de la France, Pierre Ménès a reconnu qu'il avait tourné le dos à ses années parisiennes. « C’est bon de rire parfois. Je n'ai aucune aptitude pour être speaker au Parc des Princes ou ailleurs. En plus, je n’habite plus à Paris donc c’est une rumeur infondée. », a précisé l'ancien journaliste, qui a récemment annoncé qu'il rejoignait bénévolement un projet de diffusion de matchs amateurs via YouTube, des matchs dont il pourrait de temps en temps assurer les commentaires sur le site Vitezor. Le Paris Saint-Germain doit donc se tourner vers d'autres pistes pour dénicher celui qui réussira à remplacer durablement le légendaire Michel Montana, qui avait repris du service à Munich pour animer la fan zone du PSG avant la finale de la Ligue des champions.