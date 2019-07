PSG : Pierre Ménès lâche un scoop, Neymar lui a fait un aveu

Dans : PSG, Ligue 1.

Ardent défenseur de Neymar depuis la première heure, Pierre Ménès ne cache pas qu’il apprécie chaque seconde passée par le Brésilien à Paris et dans le championnat de France.

Le consultant se délecte de voir un joueur de ce niveau évoluer en Ligue 1, même si tout n’est clairement pas rose pour l’ancien prodige de Santos. Après deux années décevantes, il a fait savoir au PSG son envie de changer d’air. Mais depuis le début du feuilleton de l’été, Pierrot Le Foot n’en démord pas, Neymar ne quittera pas le Paris SG cet été, et les faits pourraient lui donner raison. Et ce peu importe la volonté du joueur, qui a croisé au printemps dernier Pierre Ménès lors d’un événement, et lui aurait visiblement confié qu’il en avait marre de se faire défoncer par le public et les médias en France depuis sa signature.

« Crois-moi si il ne fait pas ce qu’il faut sur le terrain je le démonterai. Or pour l’Instant quand il joue il est top. Excuse moi de placer le terrain en priorité. Neymar s’est trompé en venant à Paris. Il se fait allumer sans cesse et il le sait. Il me l’a dit », a assuré sur Twitter Pierre Ménès, qui aurait pu en profiter pour rappeler à Neymar que le public barcelonais et la presse espagnole ont très largement participé à ce Neymar-bashing de ces dernières années, sans que cela n’empêche le Brésilien de vouloir revenir à Barcelone…