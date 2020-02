PSG : Pierre Ménès juge la réaction de Mbappé « nulle »

Dans : PSG.

Kylian Mbappé et Thomas Tuchel ont eu une explication houleuse quand le joueur a été remplacé pendant le match PSG-MHSC. Pour Pierre Ménès, le joueur en a trop fait.

La soirée a été belle pour le Paris Saint-Germain contre Montpellier, le PSG balayant facilement une formation héraultaise qui avait montré ses muscles verbalement tout au long de la semaine. Mais c’est une séquence d’à peine une minute qui fait déjà beaucoup de bruit en France et même en Espagne. Contraint de céder sa place à Mauro Icardi alors que l’on atteignait les 70 minutes de jeu, Kylian Mbappé n’a pas du tout aimé le choix de Thomas Tuchel. Et plutôt que d’attendre d’être dans le secret des vestiaires pour s’expliquer avec l’entraîneur du PSG, l’attaquant français l’a fait en sortant du terrain, sous le regard des spectateurs et des téléspectateurs. Même s’ils ont rapidement choisi de se cacher la bouche, le ton n’était pas badin entre les deux hommes, Thomas Tuchel prenant son joueur par les épaules pour continuer le dialogue. Très mécontent, Kylian Mbappé a refusé sa veste d’un geste de la main, avant de s’installer la mine très sombre dans le box du Parc des Princes réservé aux remplaçants.

Témoin comme tout le monde de cette scène assez surréaliste, Pierre Ménès n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait de l’attitude de Kylian Mbappé. « Belle victoire d’un PSG appliqué et constant. Réaction nulle de Mbappe à sa sortie », a lancé, via Twitter, le consultant de Canal+, qui n’accorde aucune circonstance atténuante au champion du monde français du Paris Saint-Germain. Nul doute, on n’a pas fini de parler de cette séquence assez explosive.