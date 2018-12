PSG : Pierre Ménès exulte, le grand PSG est de retour !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Malgré un moment de flottement en début de seconde période, le Paris Saint-Germain n’a pas véritablement tremblé sur la pelouse de l’Etoile Rouge de Belgrade, mardi soir. Largement vainqueurs (1-4), les hommes de Thomas Tuchel ont même terminé à la première place de leur groupe, en profitant de la défaite de Naples à Anfield. Une soirée parfaite pour le club de la capitale, qui s’est comporté comme une grande équipe européenne selon Pierre Ménès. Sur son blog, le journaliste de la chaîne cryptée a également salué la performance de certains joueurs dont Marquinhos, Verratti ou encore Kehrer… et Neymar, évidemment.

« Il y a incontestablement eu un déclic en termes de comportement lors du match face à Liverpool au Parc. On a revu à Belgrade, face à une opposition évidemment moins forte, les mêmes attitudes. On a vu une grande équipe, avec de grands joueurs, qui a fait une première mi-temps assez exceptionnelle et aurait pu marquer un ou deux buts de plus avant le repos » a expliqué le journaliste, avant de s’attarder davantage sur les individualités. « Hier soir, il a rayonné à ce poste. Kehrer était alors à la rue et tient aujourd’hui son rang. Verratti aussi a retrouvé des couleurs (...) Alors évidemment, même si Cavani a été bon, les deux autres ont survolé la rencontre. Mbappé : une passe décisive, dans le coup sur le but de Neymar et buteur sur le quatrième (peut-être hors-jeu). Neymar : très collectif avant le repos, un peu plus individualiste en seconde mais avec un nombre démentiel de fautes subies de la part de Serbes qui avaient visiblement mis un contrat sur sa tête, un but extraordinaire de sang-froid et une passe décisive pour Mbappé. Ce qu’on appelle des copies propres ». Bref, tous les voyants sont au vert pour le Paris Saint-Germain, avant des 8es de finale qui seront forcément très attendus en 2019.