Dans : PSG, Ligue 1, Bordeaux.

Pierre Ménès a regardé samedi le spectaculaire match entre le PSG et Bordeaux, lequel a abouti à un festival de buts et à un triomphe final du club de la capitale. Pour le consultant de Canal+, si le Paris Saint-Germain a évidemment frappé fort face aux Girondins, on ne peut plus attendre autre chose de la part de Neymar et ses coéquipiers en Ligue 1.

« On a eu droit à un festival extravagant du PSG. Je dis extravagant parce que c'est vraiment un match que Paris a gagné sur ses individualités. Franchement, sur le plan tactique, c'était joyeusement n'importe quoi. Tout le monde était devant, il n'y avait pas de repli défensif et il a vraiment fallu une équipe de Bordeaux plus que conciliante en face pour creuser un tel écart. Les Parisiens ont réalisé un énorme début de match en inscrivant trois buts en vingt minutes (...) Draxler a vraiment joué au milieu et a réalisé son meilleur match depuis le début de la saison. C'est une nouvelle vraie option pour Emery au milieu de terrain. Au niveau du score, c'est déjà le deuxième match dans lequel le PSG marque six buts en Ligue 1. Cette équipe semble impossible à arrêter et quelque part, c'est un petit peu la moindre des choses », écrit, sur son blog, Pierre Ménès, qui s'attend désormais à ce que le Paris Saint-Germain écrase tout sur son passage au moins dans notre championnat.