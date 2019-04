PSG : Pierre Ménès exige la révolution et balance des noms !

Dans : PSG, Ligue 1.

Si Pierre Ménès avait misé sur une victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France, le consultant de Canal+ avoue après le match que le Stade Rennais n'a rien volé samedi soir au Stade de France. Revenant sur la nouvelle grosse contre-performance du PSG dans un match décisif, Pierre Ménès estime que cette fois l'heure de prendre des décisions brutales est venue et que le Paris SG ne pourra pas faire l'économie d'un vaste coup de balais.

« Ce match est presque le résumé parfait de la saison du Paris Saint-Germain. Très bien au début, et puis tu te fais remonter inexplicablement et tu joues avec la trouille, et tu finis par déjouer. Et perdre (...) Côté parisien, le constat est évidemment terrible. Cette saison est ratée. Car on est tous d’accord, le titre de champion est la moindre des choses. Je pense désormais que le PSG ne peut pas, ne peut plus faire l’économie d’un grand ménage. Il y a trop de joueurs qui n’ont rien à faire dans cette équipe, à commencer par Draxler et Nkunku. Il est aussi assez incroyable que sur les six tirs au but rennais, Aerola soit pris cinq fois à contre-pied. La fin de saison va être un long pensum pour le PSG, à commencer par ce match en retard à Montpellier mardi… », prévient, sur son blog, Pierre Ménès, qui a bien compris que la saison est déjà finie pour le Paris Saint-Germain et que les comptes doivent maintenant être soldés.