PSG : Pierre Ménès écoeuré par les banderoles anti-Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar n'était pas présent au Parc des Princes dimanche soir pour assister au premier match du Paris Saint-Germain en Ligue 1, mais le joueur brésilien a probablement eu les oreilles qui ont sifflé pendant 90 minutes. En effet, le Collectif Ultras Paris a entonné un chant injurieux à l'égard de Neymar avant de déployer une énorme banderole faisant référence aux récents soucis sexuels de la star brésilienne du PSG et à une interview durant laquelle le joueur avait évoqué la remontada. Le CUP a frappé fort, mais pour Pierre Ménès cela était beaucoup trop violent.

Et le consultant de Canal+ n'a pas apprécié ce comportement des Ultras, qui ont probablement marqué contre leur camp. « La décision forte de Leonardo a eu pour conséquence que Neymar a été insulté au Parc des Princes. Alors je ne dis pas que l’attitude de Neymar est bonne, bien évidemment, mais de là à voir les banderoles qu’on a vues, je trouve que c’est scandaleux. Scandaleux et même dangereux parce qu’imaginons que les négociations n’aboutissent ni avec le Real Madrid ni avec Barcelone, et que Neymar soit obligé de faire une saison de plus avec le PSG, je ne sais pas dans quel contexte ça va se passer », a confié, sur Yahoo, un Pierre Ménès dépité par cette réaction qui a fait du bruit un peu partout sur la planète football.