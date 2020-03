Dans : PSG.

Le PSG n'a pas joué samedi contre Strasbourg, le match ayant été annulé par la Préfecture. Et Pierre Ménès regrette des attaques stupides contre le Paris Saint-Germain.

On l’a appris vendredi soir, alors que Kylian Mbappé et ses coéquipiers parisiens étaient déjà arrivés à Strasbourg, la rencontre entre le RC Strasbourg et le Paris SG programmée samedi à 17h30 était annulée. Motif de cette décision des autorités, l’épidémie de coronavirus dans une région qui est un des foyers identifiés en France. Il n’empêche, certains ont estimé que cette annulation était plus ou moins le souhait du PSG, histoire qu’aucun joueur ne se blesse alors que le club de la capitale doit affronter Dortmund mercredi soir au Parc des Princes. Pour Pierre Ménès, cette théorie est une bêtise sans nom et le consultant de Canal+ a tenu à lui régler son compte.

« Comme toujours quand il s’agit du PSG, on a entendu le tombereau de conneries habituelles, notamment que le club parisien avait fait reporter le match pour mieux préparer Dortmund. C’est évidemment une idiotie puisque le staff et les joueurs étaient déjà sur place au moment de l’annulation du match. Surtout, je pense que la préfète du Bas-Rhin n’en a pas grand-chose à faire de PSG-Dortmund. Il faut quand même rappeler aux plus ignares d’entre nous ou à ceux qui ne suivent rien que la ville de Mulhouse est l’un des principaux foyers du coronavirus. Sachant que 25% du public de la Meinau vient du Haut-Rhin, cette décision qui n’arrange évidemment personne est assez logique. Tout comme celle du Racing qui a refusé de jouer à huis clos », fait remarquer, sur son blog, Pierre Ménès, qui pouvait aussi ajouter que ce choix ne faisait pas non plus les affaires de Canal+, privé d’un match du Paris Saint-Germain, toujours générateur d’audience surtout si près d’un grand rendez-vous de Ligue des champions.