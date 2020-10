PSG : Pierre Ménès démasque la star du mercato parisien !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain s'est promené vendredi soir à Nîmes et pour Pierre Ménès il y a plusieurs motifs de se réjouir pour le PSG, dont notamment un joueur qui s'est révélé.

Et si le Paris Saint-Germain avait finalement fait la plus belle opération de l’année en recrutant Alessandro Florenzi à l’AS Rome sous forme de prêt avec une option d’achat de 9ME qui semble désormais assez basse. Pierre Ménès est clair, il est évident que l’international italien a déjà répondu à cette question, et que le PSG a pu le constater contre Nîmes. Pour le consultant de Canal+, Alessandro Florenzi est le défenseur qu’il fallait pour le club de la capitale et il n’aura aucun mal à faire oublier Thomas Meunier dans l’effectif de Thomas Tuchel. Une bonne nouvelle à quelques jours du début de la campagne de Ligue des champions pour le Paris SG.

Et Pierre Ménès de saluer la performance de Florenzi, mais également de toute l’équipe du PSG. « Paris a gagné 4-0, Reynet a fait un super match et il y a eu trois poteaux. Cela démontre l’effrayante marge dont dispose le PSG par rapport à des équipes comme Nîmes, elle aussi amoindrie il faut le reconnaître (…) Sur un décalage parfait de Rafinha sur une relance de Navas, Mbappé a dribblé Reynet et marqué du gauche dans le but vide. Cette passe de Rafinha, je n’ai pas souvenir - loin de moi l’idée de polémiquer, mais quand même un peu - d’avoir jamais vu Griezmann en donner une comme de cette qualité à Mbappé avec les Bleus. Peut-être qu’un jour, il faudra se poser les bonnes questions à ce niveau-là (…) Florenzi de la tête, Mbappé bien servi par Sarabia et le même Sarabia ont alourdi la note en fin de match. Le PSG qui a désormais la certitude d’avoir fait une bonne pioche au poste de latéral droit avec Alessandro Florenzi, qui a été sublime dans ce match, par ses centres, son but et ses deux poteaux », s’enthousiasme, sur son blog, Pierre Ménès.