PSG : Pierre Ménès demande un choix fort pour régler le cas Mbappé

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

En grande difficulté face à Naples, le PSG a tout de même présenté un meilleur visage après la pause, marquant deux buts et évitant une défaite au dernier moment.

Tout n’a pas été parfait, mais ce scénario et ce changement tactique de Thomas Tuchel à la pause a permis de confirmer un choix que Pierre Ménès défend depuis longtemps. Pour le consultant de Canal+, il faut en terminer pour de bon avec la présence de Kylian Mbappé sur l’aile, là où il peine à faire la différence quand le Paris Saint-Germain est en difficulté. Et c’est sans compter sa propension à abandonner totalement son arrière droit dans le repli défensif.

« Et puis Tuchel a fait le bon choix après le repos, en passant à trois derrière, en faisant monter Meunier au milieu et en replaçant Mbappé dans l’axe. Je me tue à dire qu’il doit jouer dans l’axe, d’abord parce que je pense qu’il y est meilleur et que son avenir est là, et puis parce que sur un côté, on le sait, il ne défend pas. Là, avec Kehrer derrière Meunier, Paris avait une meilleure assise défensive et Mbappé un peu plus de liberté. C’est d’ailleurs sur un mouvement Mbappé-Meunier que Mario Rui a marqué contre son camp, au cœur de la très grosse période parisienne pendant laquelle Naples semblait enfin un peu perdu sur le terrain », a fait savoir un Pierre Ménès persuadé que la présence de Mbappé dans l’axe est l’avenir au PSG comme en équipe de France. Même si cela complique plus la tache de Thomas Tuchel que celle de Didier Deschamps.