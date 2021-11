PSG : Pierre Ménès choqué par Sergio Ramos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sept mois après son dernier match officiel, Sergio Ramos était titulaire avec le PSG contre Saint-Etienne dimanche après-midi (1-3).

Les supporters du Paris Saint-Germain attendaient avec impatience de voir Sergio Ramos à l’œuvre, c’est enfin chose faite. Dimanche après-midi, l’ancien capitaine de l’Espagne et du Real Madrid était titulaire contre l’ASSE. Et si c’est son coéquipier de la défense Marquinhos qui s’est illustré avec un doublé décisif, Sergio Ramos a également fait un très bon match. De nombreux observateurs n’imaginaient d’ailleurs pas que l’Espagnol serait capable d’évoluer à un si bon niveau aussi vite après sa longue absence. C’est notamment le cas de Pierre Ménès qui dans sa pastille digitale « Face à Pierrot » s’est montré admiratif devant le défenseur central du Paris SG. Impressionné par son niveau après tant de mois d’absence, Pierre Ménès se veut en revanche prudent avec l’ancien Madrilène, qu’il pense toujours fragile physiquement.

1 - Sergio Ramos est le joueur qui a tenté (101) et réussi (95) le plus de passes face à St Etienne aujourd'hui. Patron. pic.twitter.com/iWauADl9d7 — OptaJean (@OptaJean) November 28, 2021

« Est-ce que Sergio Ramos va pouvoir jouer tous les trois jours ? Est-ce que c’est même souhaitable ? Je ne pense pas. Mais il peut offrir des solutions à Mauricio Pochettino. Kimpembe est gaucher, Ramos joue axe gauche… Jouer à trois peut être une solution mais cela veut dire que tu dois accepter d’être plus que deux au milieu donc c’est compliqué. Tout est possible mais avant de tirer des plans sur la comète, attendons de voir l’état physique de Sergio Ramos qui en revanche a fait un match ahurissant pour un mec de son âge qui n’a plus joué depuis sept mois. Franchement, chapeau. Mais que l’on surveille sa santé et qu’on ne s’enflamme pas pour qu’il n’y ait pas de rechute » a analysé Pierre Ménès, épaté par Sergio Ramos et qui espère maintenant que le défenseur de 35 ans sera enfin épargné par les blessures pour aider le Paris Saint-Germain à atteindre ses objectifs cette saison.