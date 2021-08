PSG : Phil Collins viré du Parc ? Non Paris s'est juste trompé

Dans : PSG.

C'est sur une musique de DJ Snake que les joueurs du Paris Saint-Germain sont entrés sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi soir au lieu du célèbre Sussudio de Phil Collins. De quoi choquer les supporters du PSG.

Le responsable musical du Parc des Princes était visiblement trop ému ce samedi soir avant le match entre le PSG et Strasbourg. En effet, au moment où les joueurs des deux formations sont entrés sur la pelouse du Parc des Princes ce n’est pas la musique habituelle, à savoir le morceau Sussudio signé Phil Collins, batteur anglais de Genesis, qui a résonné dans la sono mais un morceau de DJ Snake, grand supporter du Paris SG. Bien vite, cela a fait le buzz, et la colère a grondé au sein des fans parisiens attaché à cette tradition. Mais l’explication est vite tombée et il ne s’agit pas d’un changement volontaire.

A tous ceux qui se demandent ce que c'est le son qui a remplacé Phil Collins au Parc des Princes ce soir à l'entrée des joueurs, c'est @djsnake. Sa musique d'entrée à lui https://t.co/ctPmL0c5Dm — Nicolas Beunaiche (@NBeunaiche) August 14, 2021

« Alors vraie info : le son de @djsnake de l’entrée des joueurs devait uniquement servir à la présentation de Messi. Phil Collins ne devait pas bouger mais le PSG s’est un peu emmêlé les pinceaux ce soir. L’émotion », a précisé Mathieu Faure, qui œuvre notamment pour So Foot. Pas de panique, Phil Collins fera bien son retour au Parc du Princes lors du prochain match du Paris Saint-Germain, ce sera désormais en septembre, tandis que DJ Snake gardera ce qui est sa musique lorsqu'il entre en scène.