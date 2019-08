PSG : Personne ne bouge, ça chauffe entre Neymar et le Barça !

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Recalé par le Paris Saint-Germain suite à sa première offre concrète, le FC Barcelone devrait revenir à la charge. Reste à savoir quand.

Ces dernières heures, la radio catalane RAC1 évoquait un ultimatum du PSG pour obliger le Barça à transmettre une nouvelle proposition ce vendredi midi. Une version corrigée par Mundo Deportivo, qui assure que le coup de pression vient plutôt du clan de l’attaquant ! En effet, le Brésilien exige une accélération du champion d’Espagne pour être fixé au plus vite. Mais de son côté, Barcelone estime avoir fait le nécessaire en proposant un prêt payant de deux ans, avec une option d’achat non obligatoire de 120 M€ en 2020, puis une obligatoire à 170 M€ en 2021.

Du coup, le Barça considère que c’est à Neymar de s’exprimer pour empêcher Paris d’utiliser le Real Madrid et la Juventus Turin dans les discussions. Mais compte tenu de la situation financière du FCB, qui écarterait l’idée d’inclure Ousmane Dembélé et Nelson Semedo dans la transaction, pas sûr que le Parisien soit prêt à se mouiller. Entre Neymar et le Barça, il faudra pourtant que l’un des deux se jette à l’eau…