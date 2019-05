PSG : Pépé pour pas trop cher, Antero Henrique a une idée de génie

Dans : PSG, Mercato, LOSC.

C’est un dossier qui traine depuis longtemps dans la tête des dirigeants parisiens. Le Paris Saint-Germain a pour ambition de se trouver un club satellite ou partenaire pour y faire évoluer et progresser ses meilleurs jeunes à un niveau moindre que celui exigé au PSG. Des pistes en Belgique, aux Pays-Bas ou en L2 française ont déjà été évoquées, mais Paris United dévoile une perspective nouvelle et assez étonnante. En effet, Antero Henrique réfléchirait à l’idée d’effectuer cette demande à Lille, qui a tout de même été son dauphin en championnat de Ligue 1 cette saison. L’idée serait de travailler sur des relations approfondies avec le club nordiste, et de permettre des allers-retours réguliers de joueurs selon les besoins de chacun.

🔴🔵 #Henrique aimerait faire du @losclive une sorte de club partenaire afin d'y faire progresser les jeunes en L1, en parallèle il négocie toujours avec Luis #Campos pour l'arrivée de #Pepe avec toujours l'idée d'inclure un ou deux jeunes #PSG #mercato — Paris United (@parisunited6) 21 mai 2019

Un deal qui serait rendu possible par la très bonne entente entre les recruteurs portugais des deux clubs, Luis Campos à Lille et Antero Henrique à Paris. Cette perspective donnerait un peu plus de poids à la possibilité récemment annoncée de voir Nicolas Pépé débarquer au PSG en échange d’une belle somme d’argent, mais aussi de deux éléments prometteurs du club de la capitale. Reste à savoir si cet intérêt tombe bien avec la volonté parisienne de recruter l’ailier ivoirien, ou s’il s’agit d’une vraie politique sur la durée pour une relation approfondie entre les deux clubs, ce qui surprendrait tout de même pas mal de monde dans l’univers de la Ligue 1.