PSG : Pellegrini, le coup de foudre italien de Leonardo

Dans : PSG.

D'après Calciomercato, le Paris Saint-Germain est intéressé par Lorenzo Pellegrini, milieu de terrain de l'AS Roma.

Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Moise Kean sans compter Marquinhos, Leandro Paredes ou Mauro Icardi qui ont évolué en Série A, le PSG est décidément fan de l'Italie. Toujours attentif aux jeunes talents issus du football transalpin, Leonardo a semble-t-il déjà trouvé sa prochaine cible. En effet, si l'on en croit les informations de Calciomercato, le Paris Saint-Germain serait entré dans la danse concernant Lorenzo Pellegrini. Titulaire indiscutable dans le système de Paulo Fonseca, le milieu de terrain est considéré comme l'un des plus gros espoirs italiens à son poste et comme le futur de la Squadra Azzura, à l'instar de Nicolò Barella. En fin de contrat en juin 2022, le joueur de 24 ans n'a toujours pas prolongé avec la Roma.

Malgré les déclarations de Tiago Pinto, nouveau directeur général de la Roma, qui décrivait Pellegrini comme l'avenir du club, les négociations autour d'une prolongation n'ont pas beaucoup avancé. Mais alors que le club de la Louve travaille actuellement sur le cas Edin Džeko, le joueur de 24 pourrait perdre patience. Malgré son attachement connu pour son club formateur, le numéro 7 giallorossi pourrait voir ailleurs si sa situation n'était pas éclaircie rapidement. Une situation contractuelle qui attire évidemment les autres gros du championnat comme la Juventus et l'Inter Milan. Mais selon Calciomercato, c'est bel et bien Paris qui serait le plus insistant et même prêt à payer la clause libératoire du joueur fixée à 30 millions d'euros. Désespérément à la recherche d'un milieu de terrain depuis les départs de Thiago Motta et Blaise Matuidi, le Paris Saint-Germain pourrait trouver avec Pellegrini le chaînon manquant à son entre-jeu, et un partenaire idéal à Marco Verratti.