PSG : Pedro Miguel Maoulida débarque au mercato

Dans : PSG.

Jeudi soir, Pedro Miguel Pauleta a eu la lourde tâche d’effectuer le dernier tirage au sort de l’histoire de la Coupe de la Ligue, avec des alléchantes demi-finales entre Reims et le PSG, et entre l’OL et le LOSC.

Présent sur le plateau de Tout le Sport sur France 3, l’ancien attaquant portugais a profité de cette occasion pour envoyer un petit message à Edinson Cavani. Puisqu’en fin d’émission, l’ancien Parisien a écrit un mot pour le Matador sur une bandelette : « Ne pars pas Edinson ! », a simplement lancé Pauleta dans un message dont la forme est chère à l'ancien buteur marseillais Toifilou Maoulida. Un cri du coeur largement partagé par les supporters du club de la capitale sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le meilleur buteur de l’histoire du PSG, un statut qui appartenait à Pauleta avant les arrivées d’Ibrahimovic et de Cavani, est adulé par le Parc des Princes.

« Ne pars pas Edinson ! »

Malgré tout, et alors qu’il n’est plus que le remplaçant de Mauro Icardi dans l’ombre des quatre fantastiques (Mbappé, Neymar, Di Maria), l'international uruguayen a des envies d’ailleurs. Courtisé par l'Atlético de Madrid, Chelsea ou Manchester United, Cavani devrait pourtant rester au PSG jusqu’à la fin de son contrat en juin prochain. C’est en tout cas ce que Leonardo lui a demandé pendant ce mercato, alors que Thomas Tuchel aura forcément l'occasion d’aligner Cavani plus souvent avec l'enchaînement des compétitions nationales et continentales. Au grand bonheur de Pauleta, même si le souhait de l'Aigle des Açores aura bien du mal à s’exaucer au-delà de cette saison...