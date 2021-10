PSG : Paul Pogba au PSG, un indice croustillant de plus

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le Paris Saint-Germain a tenté sa chance dans le dossier Paul Pogba, en fin de contrat avec Manchester United en juin 2022.

Très chaud durant le mercato estival avec les recrutements de Wijnaldum, Messi, Donnarumma ou encore Hakimi et Nuno Mendes, le Paris SG a également courtisé Paul Pogba. Il faut dire que la situation contractuelle de l’international français exigeait presque que le PSG se penche sur ce dossier dans la mesure où « La Pioche » est en fin de contrat avec Manchester United en juin 2022. A l’affût de la moindre opportunité au mercato, le Paris SG s’est renseigné mais aucun accord n’a finalement été trouvé avec Manchester United, tandis que Paul Pogba et Mino Raiola étaient ouverts à un deal.

Et si ce n’était que partie remise ? C’est possible. Car à en croire les informations obtenues par Fabrizio Romano, journaliste de référence sur le mercato, le Paris Saint-Germain préparerait un très gros coup au milieu de terrain dans l’optique du prochain mercato estival. « Ce que je peux dire aux supporters du PSG c’est de ne pas s’inquiéter, parce que le club est en train de travailler sur quelque chose d’important l’été prochain ! Ils veulent faire quelque chose d’important au milieu de terrain, et chercher un joueur de top niveau » a expliqué le journaliste.

Paris voulait Pogba cet été, Messi a tout chamboulé

Ce dernier détaille ses informations en expliquant que la signature totalement imprévue de Lionel Messi a bouleversé les plans du PSG cet été. « Le PSG voulait déjà le faire ce été mais l’opportunité Messi a fait changer les plans. On est encore en octobre donc il est trop tôt pour ce genre de choses, mais je peux vous dire que le PSG travaille encore pour quelque chose d’important l’été prochain et le milieu de terrain est vraiment le poste où ils veulent faire un gros coup » lance Fabrizio Romano sur Twitch, sans citer le nom de Paul Pogba. Mais il ne serait pas surprenant du tout que le gros coup dont rêve le Qatar soit l’ex-milieu de terrain de la Juventus Turin.

Dans ce dossier, il faudra justement se méfier de la Vieille Dame pour le Paris Saint-Germain. Et pour cause, Paul Pogba a laissé un excellent souvenir à la Juventus Turin, qui garde un œil sur sa situation. De son côté, le milieu de terrain de Manchester United n’a jamais fermé la porte à un retour au Juventus Stadium, où il a brillé durant sa carrière. Avant la signature d’Eduardo Camavinga, le Real Madrid était également cité comme un prétendant à la venue de Paul Pogba. Mais le vice-champion d’Espagne a perdu Zinedine Zidane, recruté Eduardo Camavinga et courtise en priorité Kylian Mbappé. Ce qui n’en fait plus particulièrement un rival de taille dans le dossier Pogba.

Leonardo va devoir dégraisser

Reste que pour le Paris Saint-Germain, il sera essentiel de dégraisser dans ce secteur de jeu avant de penser à recruter Paul Pogba. Car le début de saison le prouve, le club de la capitale est riche à ce poste de milieu de terrain, tout du moins en quantité. Marco Verratti, Idrissa Gueye et Ander Herrera sont pour le moment installés comme les titulaires. Mais dans ce secteur de jeu, Danilo Pereira, Leandro Paredes ou encore Geroginio Wijnaldum et Rafinha postulent aussi. La mission de Leonardo sera donc simple dans les mois à venir, faire de la place à Paul Pogba pour que son recrutement soit cohérent sur le plan sportif mais aussi sur le plan financier. Car malgré le déserrement du fair-play financier de l’UEFA, la masse salariale du Paris SG n’est pas illimitée.