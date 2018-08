PSG : Pastore fait un terrible aveu sur ses ultimes mois au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Désormais joueur de l'AS Rome, Javier Pastore laissera une trace dans l'histoire du Paris Saint-Germain pour avoir été le premier joueur d'envergure à rejoindre le PSG après le rachat par Qatar Sports Investments. Mais après sept saisons, le milieu de terrain argentin a compris qu'il était temps pour lui de continuer, même si une certaine hype entourait El Flaco. Et ce dimanche, se confiant dans la presse romaine, Javier Pastore a fait une grosse confidence en avouant qu'effectivement il avait lâché prise au Paris SG et n'était plus le vrai Pastore.

« Tout a changé lors des dernières années. Le PSG a investi sur des grands champions et mon rôle, ainsi que mes responsabilités, ont changé. J’aimais la ville, j’étais bien, mais à la fin j’ai un peu lâché, a confié, dans Il Romanista, Javier Pastore, qui promet que tout cela est à oublier. A Rome ça va être différent. Je suis prêt à me battre pour avoir une place. » Il est vrai que les deux dernières saisons de l'Argentin au Paris SG ont été plombées par les soucis physiques et des performances pas dignes de ses qualités.