PSG : Pastore et l'Inter flirtent, mais le PSG gâche tout au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Pour la première fois depuis le début du mercato hivernal, Javier Pastore a ouvert la porte à un départ du Paris Saint-Germain à l’issue du match contre Montpellier samedi (4-0).

L’international argentin souhaite disputer la Coupe du Monde 2018 et il est bien conscient que cela sera compliqué s’il reste au PSG, à « attendre les blessures ou les suspensions » des autres joueurs évoluant à son poste. Cela fait désormais des semaines que l’Inter Milan fait les yeux doux au joueur, sans pour autant avoir les moyens de payer l’indemnité de transfert réclamée par le PSG.

Via le média italien Premium Sport, Piero Ausilio (directeur sportif de l’Inter) a de nouveau évoqué la piste menant à Javier Pastore. Et autant dire que le « feeling » est plus présent que jamais entre le club transalpin et le joueur… « Les propos de Javier Pastore nous rendent très heureux. Il y a toujours eu le feeling entre nous et Pastore, comme cela arrive souvent entre l’Inter et les Argentins. Les faits parlent d’eux-mêmes. Le joueur voit l’Inter comme une bonne possibilité, mais entre nous il y a le PSG » a nuancé le dirigeant italien, conscient que les demandes financières du PSG bloquent le transfert du joueur. Reste à savoir si Nasser Al-Khelaïfi sera ouvert à un prêt dans les prochaines heures…