PSG : Pastore coûte cher, West Ham sort une sacrée offre XXL

Dans : PSG, Mercato.

West Ham se positionne bien pour le transfert de Javier Pastore, et c’est du sérieux.

Révélé ce vendredi, l’intérêt du club londonien pour l’Argentin s’est confirmé très rapidement. Selon ESPN, cela s’est même traduit par une offre de 20 ME adressée au PSG, et en un seul virement, si l’accord pour lui céder Javier Pastore était donné dans les prochains jours. Un geste pas totalement innocent, alors que le club de la capitale française pourrait avoir besoin d’une belle vente pour passer avec un peu plus d’aisance cet été sous l’œil du fair-play financier. Pour le moment, le club de la capitale n’a pas encore répondu, mais espère pouvoir évoquer cette offre avec le joueur très rapidement.

Très déçu de ne pas avoir été retenu pour la Coupe du monde, Javier Pastore a pour le moment coupé les ponts, mais s’attend tout de même à avoir une discussion avec Thomas Tuchel au sujet de sa future utilisation, ou non. Plutôt concentré sur une arrivé en Serie A si jamais il devait quitter Paris, El Flaco aura toutefois une garantie de taille s’il devait rejoindre West Ham, comme cela a été expliqué à son agent ce vendredi. Les Hammers garantissent à Pastore un salaire équivalent à celui qu’il touche dans la capitale française, et qui fait peur à de nombreux clubs italiens. Autant dire que West Ham veut s’offrir l’Argentin, et s’en donne les moyens.