PSG : Pas de marchandage, c’est 80 ME ou rien pour Pépé

Recrue idéale pour l’attaque parisienne, Nicolas Pépé a vu sa cote exploser après sa très belle saison avec Lille.

Tout proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais la saison dernière, l’Ivoirien est désormais dans d’autres sphères, entre le PSG et le Bayern Munich notamment. Le club de la capitale française rêve de l’associer à Neymar et Mbappé en attaque, mais il faudra pour cela mettre les moyens, et ne pas tergiverser. Ces derniers jours, l’idée d’un échange avec deux jeunes joueurs parisiens pour faire baisser le prix de l’ancien angevin a fait son chemin, mais elle ne tient pas la route aux yeux des dirigeants nordistes. C’est ce qu’affirme le spécialiste du mercato Manu Lonjon.

« Les prises de renseignements se poursuivent entre le PSG et le LOSC concernant Nicolas Pépé. Pas de joueurs du PSG inclus dans le deal lors de ces échanges. Le LOSC a fait connaître son tarif : 80 ME », a fait savoir le journaliste de Yahoo, pour qui il sera très difficile de transiger à ce niveau avec le LOSC. Un véritable problème pour le PSG, qui réfléchit à l’idée de se séparer d’Edinson Cavani, et souhaite surtout miser gros cet été pour le recrutement d’un milieu de terrain défensif.