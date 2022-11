PSG : Parisien à vie, ça sent bon pour Marquinhos

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG veut prolonger certains de ses joueurs dans les prochaines semaines. Marquinhos est jugé comme un dossier prioritaire par la direction du club de la capitale.

A Paris, on cherche désespérément un nouveau défenseur central. Ce sera l'un des chantiers prioritaires de Luis Campos dans les prochaines semaines lors du mercato hivernal. En plus de potentielles recrues, le PSG veut aussi prolonger certains joueurs. Et c'est le cas pour Marquinhos. Le capitaine francilien, en fin de contrat en 2024, est très apprécié par ses dirigeants, qui ne comptent pas s'en séparer. Selon les informations de L'Equipe, des discussions sont en très bonne voie pour une prolongation jusqu'en 2027. Le désir du PSG ? Voir Marquinhos terminer sa carrière dans la capitale. Car si le Brésilien a connu quelques difficultés ces derniers mois, la confiance est totale entre le PSG et Marquinhos.

Marquinhos, Parisien à vie

D'ailleurs, du côté de certains consultants, on se réjouit d'avance d'une possible prolongation de contrat pour l'international brésilien. Dans des propos rapportés par Canal Supporters, Alain Roche fait partie des heureux d'une telle possibilité : « Dans une carrière, il y a toujours un moment où tu es un peu moins bien. Mais je n’ai jamais été inquiet, moi, j’ai l’impression qu’il n’a pas raté une saison depuis dix ans. Alors oui, il a réalisé quelques matches en deçà, mais comme on n’est pas habitués, dès qu’il se rate on se dit : ‘Oh là là, qu’est-ce qu’il se passe ?’ (…) Là, il a retrouvé ses repères car il n’a jamais été aussi bon que dans une défense à quatre. Collectivement, l’équipe doit retrouver un peu d’efficacité défensive, ils manquent d’agressivité et pas seulement du fait du repli limité des attaquants ». En tout cas, sauf retournement de situation, le PSG va pouvoir compter encore de nombreuses années sur un joueur arrivé en 2013 et qui a presque tout connu sous l'ère QSI.