PSG : Paris vainqueur de la Ligue des Champions de la loose

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Faire oublier la « remontada » une bonne fois pour toutes, tel était l’objectif des Parisiens avant d’affronter Manchester United.

Mais tout s’est brutalement écroulé avec cette incroyable chute contre une formation anglaise qui a subi tout le match, n’a même pas cherché à attaquer et s’est vu offrir trois buts sans bouger le petit doigt. Et cette catastrophe, le Paris Saint-Germain va avoir un mal fou à s’en remettre, prédit déjà Daniel Riolo. Le consultant de RMC ne prend en effet pas beaucoup de risques tant le séisme est énorme à Paris avec ce revers totalement inattendu, qui plus est face à une formation mancunienne qui ne semblait clairement pas en mesurer d’embêter grand monde. Mais le côté psychologique du football est toujours là, et Paris a perdu ses moyens, individuellement comme collectivement, et cela risque de marquer toute cette génération deux ans après la déconvenue de Barcelone.

« Le trauma 2017 pas prêt de s’effacer... il est même renforcé ! Match surréaliste... En 2017 99% de chances de passer. La 97%.... faut demander de jouer sur un match.... ! C’est le titre de l’équipe la plus loose de l’histoire du foot qui a été décerné ce soir... », a souligné un Daniel Riolo qui, comme beaucoup, n’en revient pas de voir le PSG perdre 1-3 à domicile dans un match qui a été à sens unique pendant quasiment 90 minutes.