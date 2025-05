PSG ‍: Paris va miser 70ME sur un monstre offensif

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Dans l'objectif de consolider son secteur offensif pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain est prêt à faire sauter la clause libératoire de 70ME de Serhou Guirassy cet été. L'attaquant du Borussia Dortmund sort encore d'une saison excellente.

Cette saison, le Paris Saint-Germain a affiché un niveau impressionnant, autant en Ligue 1 qu'en Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique sont déjà champions de France, mais aussi qualifiés pour la finale de la Coupe de France et celle de la Ligue des champions. En clair, le club de la capitale est une nouvelle très proche de réaliser un triplé historique, cinq après avoir échoué en finale de C1 face au Bayern Munich. Malgré tout, l'effectif accuse de certaines lacunes. Si le secteur défensif est évidemment le premier concerné, le front de l'attaque pourrait aussi être amélioré. En recrutant un attaquant de pointe de grande envergure par exemple.

Luis Enrique dit oui à Serhou Guirassy

Avec Gonçalo Ramos comme seul attaquant de pointe de métier, Luis Enrique n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Pour pallier cela, la direction parisienne est prête à lâcher 70 millions d'euros au Borussia Dortmund pour s'offrir Serhou Guirassy, indique Fichajes. Une somme qui correspond au montant de sa clause libératoire. L'attaquant du Borussia Dortmund est sur le point de conclure une saison dantesque (44 matchs, 33 buts, 9 passes décisives) et a tapé dans l'oeil de Luis Enrique. L'entraineur parisien a en tout cas donné son feu vert pour un tel recrutement. Son idée est de permettre à Barcola, Doué et Dembélé de combiner avec un attaquant de pointe de métier, finisseur hors pair qui plus est.

Au regard de sa saison, Serhou Guirassy va logiquement attiser de nombreuses convoitises. Malgré la concurrence, le PSG a l'avantage d'avoir une excellente visibilité en ce moment et un pouvoir d'attraction certain grâce à l'image renvoyée par le club.