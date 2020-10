PSG : Paris va bouffer du Man Utd, c'est joué d'avance

Dans : PSG.

Le PSG sera opposé à Manchester United mardi soir au Parc des Princes. Une rencontre qui devra, à contrario de celle de mars 2019 sur la même pelouse, ne pas lui échapper.



La douce mélodie de l’hymne de la Ligue des Champions retentira au Parc des Princes mardi soir, pour la première fois de la saison. Le PSG débute sa campagne européenne contre Manchester United, un adversaire qui reste ancré dans les mémoires parisiennes pour avoir fait tomber le club de la capitale lors de l’édition 2018-2019 après un scénario des plus fous. Désormais, c’est une autre histoire. Thomas Tuchel et ses joueurs doivent lancer de la meilleure des manières leur saison en C1, après avoir perdu la finale de la dernière édition. Pierre Maturana ne se fait pas de soucis pour les Rouge et Bleu. Le journaliste de So Foot souligne des absences parisiennes minimes et un adversaire à la portée du champion de France en titre.

« Faut-il être inquiet pour Paris ? Non ! Car dans la liste des blessés, on ne voit ni Neymar, ni Mbappé, ni Di Maria, qui sont quand même trois atouts non négligeables pour le PSG contre Manchester United. Paris a un groupe largement compétitif pour refaire une équipe qui puisse jouer ce match de Ligue des Champions. Face à un Manchester United qui n’est pas un foudre de guerre, qui n’est pas extraordinaire à voir, qui ne fait pas un gros gros début de saison en Premier League. Le week-end dernier, ils ont encore eu beaucoup de difficultés à battre Newcastle. Donc ce n’est pas un match qui doit faire peur au PSG », a expliqué le journaliste de So Foot sur le plateau de L’Équipe du Soir. Dans un Parc des Princes à huis clos, les Parisiens devront tout de même trouver la clé pour prendre le dessus sur une formation mancunienne qui compte des joueurs redoutables, tels que Paul Pogba ou Bruno Fernandes.